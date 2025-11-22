Il 6 e il 7 dicembre Agrigento si illumina con “Girgenti by night” una esperienza serale nel cuore della città dei templi. La Pro Loco di Agrigento, nell’ambito dei progetti di Agrigento Capitale della cultura 2025, organizza una esperienza unica che coniuga arte, scoperta e spettacolo: due passeggiate sotto le stelle, sabato e domenica, per scoprire le bellezze del centro storico di Agrigento. Si comincia il 6 dicembre, alle 18, a Porta di ponte: gli organizzatori accompagneranno i partecipanti lungo il percorso che avrà come prima tappa le Fabbriche Chiaramontane.

In questo suggestivo luogo si potrà assistere alla performance artistica di Arianna Vassallo, accompagnata dalla violinista Giusy D’Anna ed alla mostra allestita da Alessandro Accurso Tagano. Il tutto sarà accompagnato da una degustazione di prodotti tipici del territorio agrigentino. A seguire i partecipanti, alle 20, raggiungeranno il Giardino del vescovo, dove l’arpista Adriana Nicolosi incanterà i presenti in una atmosfera unica.

Ogni tratto del percorso è una scoperta, così i partecipanti potranno assistere allo spettacolo con il fuoco creato da “il poeta del fuoco” Natale Di Mora, in piazza don Minzoni. La serata si concluderà con una eccellenza artistica del territorio: nella chiesa di Sant’Alfonso, alle 22, si esibirà Francesco Buzzurro per uno spettacolo musicale unico. Domenica 7 dicembre, alle 18 (partenza Porta di ponte) prenderà luogo un’altra passeggiata, guidata dal professionista Marco Falzone, guida turistica agrigentina, alla scoperta del centro storico e dei suoi segreti.

Contemporaneamente ci sarà una passeggiata in e-bike e una passeggiata fotografica a cura di Paradise Agrigento e lo street workout a cura di Igea Street, per portare allegria lungo le strade del borgo di Girgenti. Alle 20 tutti i partecipanti raggiungeranno il Collegio dei Filippini per uno spettacolo di danza aerea a cura di Arabesque. L’evento è gratuito, tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social di Girgenti by night.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp