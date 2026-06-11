Scoppia una lite tra più persone, e il più esagitato di tutti se la prende con un poliziotto accorso per ripristinare la calma. E gli agenti, senza non poche difficoltà e con l’utilizzo dello spray al peperoncino antiaggressione, sono riusciti a bloccarlo. Protagonista, un trentenne, residente a Porto Empedocle, che è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di violenza e minaccia a Pubblico ufficiale.

Tutto quanto è accaduto, ieri notte, nei pressi di piazza Raffaello, a Porto Empedocle. Alcuni residenti si sono messi a discutere, verosimilmente, per futili motivi. All’improvviso i protagonisti sono passati dalle parole alle vie di fatto. Immediata è partita la segnalazione al 112. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono giunti sul posto e si sono imbattuti, appunto, nel trentenne in evidente stato di agitazione.

Da lì a poco è scoppiato il caos, con l’uomo che ha reagito in malo modo scagliandosi contro uno degli agenti. Gli uomini in divisa hanno dovuto faticare non poco per portare alla calma il giovane, riuscendo a vincerne la resistenza. Gli investigatori, dopo aver notiziato la Procura, hanno ricostruito la vicenda. Il trentenne è stato denunciato.

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