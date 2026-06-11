Assoluzione per particolare tenuità del fatto. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, nei confronti di quattro giovani imputati finiti a processo con l’accusa di rissa. La vicenda risale al 2023 quando, nella notte tra il 28 ed il 29 ottobre, si verificò una maxi zuffa in piazza Dante, nel “cuore” della movida canicattinese .

Le immagini della videosorveglianza acquisite dalla polizia hanno consentito agli agenti di identificare gli otto partecipanti alla rissa. All’udienza predibattimentale quattro degli otto imputati hanno chiesto il rito abbreviato ed il giudice, dopo le arringhe dei difensori, ha emesso sentenza di assoluzione per tenuità del fatto.

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