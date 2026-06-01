Scoppia una discussione, per motivi ancora da chiarire, e all’improvviso colpisce il figlio con una catena. Un ventenne licatese è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per una ferita al viso. I medici in servizio lo hanno sottoposto alle cure necessarie e giudicato guaribile con una prognosi di due settimane.

La lite fra padre e figlio è scoppiata all’interno dell’abitazione dei due congiunti. A riportare la calma la polizia. Il papà, un cinquantaseienne, è stato già denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di lesioni personali.

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