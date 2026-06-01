Un pensionato di 87 anni, originario di Rovereto, è stato colto da un grave malore durante un’escursione organizzata sul Monte Cammarata in provincia di Agrigento. L’uomo, affetto da pregresse patologie cardiache, si trovava insieme ad altri partecipanti quando, arrivato a quota 1.460 metri, si è sentito male nonostante la sosta e l’assistenza prestata sul posto da un medico presente nel gruppo.

L’allarme è stato lanciato attraverso l’applicazione GeoResQ, il servizio di geolocalizzazione e richiesta di soccorso dedicato agli escursionisti. immediatamente è scattato un intervento congiunto del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e della Polizia di Stato, per soccorrere l’escursionista. L’intervento è stato pianificato in raccordo con la Centrale 118 di Caltanissetta.

Considerata la zona impervia, il Soccorso alpino ha richiesto il supporto dell’elicottero della Polizia di Stato, dotato di verricello. Dall’aeroporto palermitano di Boccadifalco è decollato un velivolo del 4° Reparto Volo con due tecnici. Raggiunta la zona, l’equipaggio con l’utilizzo del verricello ha recuperato il paziente e il medico presente sul posto che sono stati portati a bordo dell’elicottero. L’87enne è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

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