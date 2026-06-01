I ladri di auto sono tornati a colpire ad Agrigento. Due Fiat Panda sono scomparse negli ultimi giorni: una nel centro cittadino, l’altra a San Leone. La prima auto si trovava parcheggiata in via Papa Luciani, a poche decine di metri dai palazzi istituzionali.

Il proprietario, un giovane appartenente alle forze dell’ordine, si è accorto del furto quando è uscito di casa. La seconda sparizione è avvenuta a San Leone, al viale delle Dune, dove è stata portata via l’altra utilitaria. I proprietari hanno sporto denuncia a carabinieri e polizia contro ignoti.

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