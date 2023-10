Botte da orbi, sabato sera, in una strada del centro di Favara. Tra i componenti di due famiglie favaresi, per motivi ancora da chiarire, è scoppiato il parapiglia. Dopo una discussione, forse per una pesante offesa, i due capifamiglia sono venuti alle mani. I due uomini si sono picchiati, ma non è esclusa la partecipazione anche di altri familiari. Qualcuno, preoccupato dal trambusto, ha allertato il 112. I carabinieri della Radiomobile di Agrigento e della Tenenza di Favara, appena giunti sul posto, hanno riportato la calma. Entrambi i litigiosi rimasti feriti, in varie parti del corpo. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I militari dell’Arma, dopo aver notiziato la Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire come sono andati i fatti.