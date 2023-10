Non sono ancora chiari i motivi che hanno fatto divampare la lite fra extracomunitari, sabato sera, in via Callicradite ad Agrigento. Due dei coinvolti, ma non si esclude possa anche esserci stata una terza persona, sono però rimasti feriti, e con le ambulanze trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Ad intervenire sono stati i poliziotti della sezione Volanti e della Squadra Mobile. Non si esclude, ma è solo un’ipotesi, che i partecipanti possano essere stati anche più di due e dunque che vi sia stata una rissa. Ma non vi sono certezze. Gli agenti si stanno già occupando delle indagini e su cosa abbia innescato la lite.