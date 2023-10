L’ottava giornata del girone I di serie D ci ha regalato momenti di passione e pura essenza calcistica. Il Canicattì grazie ad una rete all’ultimo respiro del super Tomas Bonilla ha espugnato Castrovillari, potendo così tornare a casa con 3 punti pesantissimi in tasca. I “Racinari” Hanno trionfato al termine di una partita bloccata, a bassi ritmi e con lo zero a zero che sembrava ormai un risultato scritto. Tuttavia, la sfortuna dei calabresi e l’audacia dei ragazzi di mister Pidatella hanno giocato un ruolo cruciale in quella che è stata sicuramente una grande botta di adrenalina per tutti i presenti. I biancorossi si insidiano dunque al quinto posto alle spalle del Licata, 14 punti conquistati e una partita vinta in uno di quei modi che, senza girarci troppo attorno, puo’ dare la spinta mentale per poter andare addirittura oltre le proprie ambizioni. Prossimo appuntamento, mercoledi’ 18 ottobre allo stadio Essento di Agrigento, dove andrà in scena il derbyssimo di Coppa Italia contro l’Akragas.

Settimo cielo per il Licata, che grazie alla rete di Riccardo Rotulo conquista una prestigiosa vittoria contro l’Acireale.

Di seguito, risultati e classifica aggiornati dopo l’ottava giornata di Serie D, girone I

Risultati:

Ragusa-Sancataldese 0-0

Castrovillari-Canicatti 0-1

Città Di S. Agata-Nuova Igea 1-2

Trapani-Locri 4-0

Gioiese-La Fenice Amaranto 0-2

Portici-Lamezia Terme 2-1

Vibonese-Real Casalnuovo 2-0

Licata-Acireale 1-0

Siracusa-San Luca 6-1

Riposa: Akragas

La Classifica aggiornata: