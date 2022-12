Scoppia incendio nell’area esterna di un bar: danni al gazebo e addobbi natalizi

Un incendio è divampato all’esterno di un bar di via Palma a Licata. Le fiamme hanno danneggiato il gazebo, e gli addobbi natalizi. Ad evitare il peggio il provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, e di una pattuglia della Guardia di finanza.

Le cause del rogo, sviluppatosi nella notte fra martedì e ieri, sono ancora in corso d’accertamento. Non è escluso, che la scintilla iniziale si sia innescata con un cortocircuito delle luminarie di Natale. Anche se in mancanza di certezze tutte le ipotesi investigative restano valide.

Spetterà ai finanzieri e ai vigili del fuoco stabilire cosa effettivamente è accaduto. Gli investigatori avrebbero già acquisito le immagini di alcune telecamere di impianti di videosorveglianza della zona, che sarebbero state già visionate, e passate al setaccio, alla ricerca di elementi utili all’attività investigativa. I danni sono stati comunque, per fortuna, piuttosto lievi.