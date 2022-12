Occupa abusivamente abitazione, e getta dal balcone mobili e suppellettili: denunciato

Occupa abusivamente un’abitazione di via Palma a Licata, e trovandola senza luce e gas, va in escandescenze, e lancia dal balcone verso la strada mobili e suppellettili. I poliziotti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, appena giunti sul posto, senza non poche difficoltà, l’hanno convinto a fermarsi.

Protagonista del pomeriggio di follia un immigrato, domiciliato a Licata. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per danneggiamento aggravato, occupazione abusiva di casa e getto pericolo di cose.

L’immigrato, secondo la ricostruzione dei fatti, dopo un lungo periodo di assenza, è tornato a Licata, recandosi nell’appartamento che in passato aveva preso in affitto. Dopo essere entrato ha provato a sistemarsi dentro. Si è subito reso conto che il proprietario aveva staccato le utenze di luce e gas.

All’improvviso ha iniziato ad urlare, e fuori di sé, ha afferrato pezzi di mobilio, sedie, tavoli e vari suppellettili, scagliandoli con violenza in strada, con il rischio di colpire i passanti e le auto di passaggio. Ad evitare il peggio l’intervento degli agenti del Commissariato di polizia.