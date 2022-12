Scontro fra auto e scooter, ferita una ragazza. Camion finisce fuori strada

Una ragazza agrigentina è rimasta ferita un un incidente stradale che s’è verificato nella rotatoria di Porta Aurea, ad Agrigento. Un camion, invece, è finito fuori strada lungo la provinciale 17, che collega Raffadali con Siculiana. La giovane era alla guida di uno scooter, Piaggio Liberty, che s’è scontrato con un’auto, Toyota Aygo, guidata da una ventitreenne. La ferita è stata trasferita, con un’ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Gli agenti della polizia Municipale hanno effettuato i rilievi.

Si è temuto il peggio, per l’incidente stradale lungo la provinciale 17, tant’è che era stato allertato anche l’elisoccorso del 118. Un camion, non è chiaro per quale motivo, è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri. L’autista del mezzo pesante, per fortuna, ha riportato soltanto dei lievi traumi ed è stato medicato direttamente sul posto. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del camion, e poi è stata chiamata una gru per il recupero.