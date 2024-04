Un incendio è divampato all’interno di un’abitazione, in via Montesanto, a Licata. Il proprietario è rimasto lievemente ferito e in via precauzionale portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Se l’è vista brutta. E’ successo nella tarda serata di ieri. L’uomo, a quanto pare, si era addormentato e non si è accorto delle fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento licatese sono tempestivamente accorsi nella zona. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo. Sul posto anche i poliziotti del Commissariato cittadino.