Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per un cinquantenne di Montevago indagato per atti persecutori nei confronti della moglie. L’uomo, che dovrà stare ad almeno 500 metri di distanza dalla persona offesa e dai luoghi da lei frequentati, avrebbe ripetutamente minacciato e perseguito la donna. Quest’ultima è stata collocata in una struttura protetta.