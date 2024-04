“Il tecnico ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ma ogni cosa ha il suo tempo e il tempo dei giovani e del consolidamento è finito”. Il Patron dell’ Akragas Giuseppe Deni in un video diffuso sulla pagina social della società, lascia intendere che mister Marco Coppa l’ anno prossimo non siederà sulla panchina biancazzurra. A fomentare gli animi, a quanto pare ci sarebbe stata anche la scelta da parte di Coppa di escludere Garufo dai titolari nell’ incontro con gli aretusei, scelta che non sarebbe stata gradita dal giocatore. Tra i due ci sarebbe stato anche un faccia a faccia. Deni che non sembra aver gradito anche le dichiarazioni dell’allenatore al termine della sconfitta con il Siracusa che ribadiva la giovane età dei suoi giocatori, ha aggiunto : “Ci dobbiamo avviare verso un’altra logica con un’ Akragas che cominci a recitare il ruolo che deve avere. Faremo delle scelte per ogni tempo, non è più il tempo del consolidamento. Abbiamo allestito una squadra di grande dignità e ognuno si accolli le proprie responsabilità – ha detto Deni – la colpa non è della società e dei dirigenti”. L’Akragas che in questo campionato ha perso 16 incontri e vinto quasi mai in trasferta, sicuramente “qualche” errore l’ ha commesso; di chi è la responsabilità ai tifosi forse importa poco. Troppo spesso si è fatta polemica e meno parlato di calcio, probabilmente questo ha influito sulla scarsa presenza del pubblico all’ Esseneto. Domenica prossima anche se il risultato non influirà sul fattore salvezza l’ Akragas si appresta a completare il campionato nel peggiore dei modi con una spaccatura tra i giocatori e il tecnico. Di certo rimane il fatto che la città ha bisogno di un progetto diverso che punti a rilanciare prima di tutto l’immagine della città che rappresenta, al di là di ogni sterile polemica.