Notte di fuoco e di paura a Racalmuto per un incendio divampato all’interno di un appartamento al primo dei tre piani di una palazzina in via Anime Sante. Il fuoco ha danneggiato arredi e suppellettili. Due donne, di 53 e 21 anni, sono state messe in salvo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì.

I pompieri hanno lavorato per ore prima di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Racalmuto. Non è ancora chiara la causa che ha innescato il rogo anche se potrebbe essere stato un corto circuito. Al via le indagini per fare luce sull’evento.

