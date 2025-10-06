Rissa tra giovani nordafricani, in pieno giorno in centro storico a Ribera, nei pressi del palazzo municipale. Episodio nel quale un ventenne di nazionalità tunisina è stato accoltellato all’addome. Il ragazzo subito soccorso si trova adesso ricoverato all’ospedale “Fratelli Parlapiano”. Non è in pericolo di vita. I carabinieri della Tenenza di Ribera, che indagano sull’accaduto, hanno individuato e denunciato a piede libero il presunto aggressore.

Si tratta di un altro giovane, di 19 anni, anche lui tunisino, accusato di lesioni e porto abusivo di coltello. Gli investigatori sono riusciti a risalire a lui grazie anche ad un filmato che da ore girava nelle chat di Whatsapp. Il fatto si è verificato nei pressi di via Buoni amici, nella stessa zona densamente abitata da stranieri, per lo più impegnati nei lavori in campagna dove, lo scorso febbraio, è stato ucciso un trentenne nordafricano. Omicidio per il quale è stato arrestato un cinquantenne riberese.

