Il tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, ha condannato a 1 anno di reclusione – pena sospesa – un trentaquattrenne di Ribera per il reato di lesioni aggravate. L’imputato era accusato di aver picchiato la compagna, provocandole la rottura del naso, e di aver sferrato un calcio contro il passeggino all’interno del quale c’era il figlio della donna. La vicenda risale al 2021. La vittima, rappresentata dall’avvocato Calogero Santangelo, si è costituita parte civile e le è stato riconosciuto anche un risarcimento che sarà quantificato in sede civile.

