Scoppia incendio in un’abitazione: paura e danni, ma nessun ferito

E’ scoppiato un incendio, in pieno giorno, in un’abitazione di via Ospedale a Favara. Si è temuto il peggio perché inizialmente è stato ipotizzato che qualcuno potesse essere all’interno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Tenenza, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno danneggiato, e anche pesantemente, l’abitazione di proprietà di un operaio sessantacinquenne, in uso al figlio ventitreenne. I pompieri, dopo aver completato l’opera di spegnimento, hanno accertato che la scintilla iniziale è divampata per cause accidentali, verosimilmente, per il malfunzionamento dell’impianto elettrico. I danni sono risultati importanti ma ancora in corso di quantificazione, e comunque non coperti da assicurazione.