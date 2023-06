Incendiata la porta finestra dell’abitazione di venditore ambulante

Qualcuno durante la notte avrebbe appiccato il fuoco alla porta-finestra di un’abitazione, al piano terra di uno stabile, nei pressi della di via Ugo Foscolo a Canicattì. Una intimidazione che ha tutte le caratteristiche di un avvertimento nei confronti del proprietario di casa: un venditore ambulante, adesso pensionato, ottantatreenne. In mancanza di certezze si seguono altre piste investigative. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito avvertita, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito d’incendio. Ad occuparsi delle indagini, scattate a 360 gradi, sono i carabinieri della Compagnia cittadina. Fitto, inevitabilmente, il riserbo investigativo. Quando la zona in questione è stata raggiunta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, le fiamme si erano quasi autoestinte. I pompieri hanno completato l’opera di spegnimento. Una volta avviate le indagini i militari dell’Arma come prima procedura investigativa esige, avrebbero sentito il proprietario dell’immobile. Durante il sopralluogo pare che qualcosa sia stata ritrovata e repertata.