Premio Migliori Pizzerie di Sicilia 2023: c’è anche Granofino Restaurant

C’è anche una pizzeria di Agrigento nel contest “Migliori Pizzerie di Sicilia 2023” lanciato da All food Sicily. E’ Granofino Restaurant che , così, si mette in discussione per il secondo anno consecutivo: lo scorso anno la sua pizza è stata eletta la migliore a km0. Il ristorante agrigentino si è inoltre piazzato all’undicesimo posto tra i primi trenta scelti, con 2155 click. Il Premio “Migliori Pizzerie di Sicilia 2023” vuole confermarsi come nuova modalità per comunicare l’eccellenza di un comparto che in maniera capillare sul territorio regionale sta evolvendo in chiave positiva, infondendo fiducia e ottimismo al settore ristorazione che è parte fondamentale della filiera turistica, contribuendo peraltro a far crescere l’attrattività gastronomica della Sicilia. I 44 i partecipanti all’edizione del 2023. Si possono esprimere 3 preferenze fino alle 10 del 23 giugno prossimo, questa prima fase determinerà l’accesso al secondo step ai primi 30 classificati. Tra i partecipanti, per la provincia di Agrigento, anche “Fauzzeria” di Licata, San Giuseppe di Casteltermini e Costa’s di Canicattì.