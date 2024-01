Momenti di panico per un incendio divampato in un’abitazione disabitata e fatiscente, occupata abusivamente da alcuni immigrati. Anche se all’arrivo dei soccorritori non sono stati trovati. Per fortuna nessun ferito. E’ successo, ieri notte, in via Nicone, nella zona a valle della stazione ferroviaria di Agrigento,

Ci poteva scappare una tragedia. Le fiamme, in poco tempo, hanno avvolto l’immobile e il fumo denso e nero ha invaso la zona. Alcuni residenti, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Poi è stato il turno dei carabinieri della Radiomobile.

I pompieri hanno dovuto lavorare incessantemente, per evitare al fuoco di propagarsi e dopo circa un’ora hanno concluso l’opera di spegnimento. Uno degli eredi, un quarantasettenne favarese, giunto sul posto ha riferito che in passato altri parenti avevano presentato denuncia per occupazione abusiva dell’appartamento.