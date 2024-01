Akragas – Castrovillari si giocherà domani 31 gennaio 2023 alle ore 14.30, a porte aperte e con ingresso gratuito. Il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha esteso a tutte le partite di calcio, da svolgersi fino all’esito della camera di consiglio, l’efficacia della precedente licenza rilasciata dal Questore di Agrigento alla società Akragas in data 17 novembre 2023. Come si ricorda la Questura non aveva rilasciato la licenza di polizia, per fare disputare gli incontri di calcio relativi al campionato di serie D, girone I, stagione agonistica 2023/2024 presso lo Stadio “Esseneto” di Agrigento per motivi burocratici legati ai capitali societari. Avverso questo provvedimento la società aveva presentato ricorso innanzi al Tar , ricorso però rigettato.

L’Akragas attraverso i suoi legali, Girolamo Rubino e Daniele Piazza ha impugnato innanzi al Consiglio Giustizia Amministrativa l’ordinanza di rigetto del Tar evidenziando l’illegittimità del diniego opposto dalla Questura di Agrigento e l’erroneità dell’ordinanza appellata sotto vari profili. Rubino e Piazza inoltre hanno fatto presente che sino al 17 novembre 2023 la Questura aveva rilasciato la licenza ex art.68 Tulps per potere disputare gli incontri di calcio presso lo stadio di Agrigento e, pertanto, il diniego si sarebbe posto in palese contraddizione con i precedenti provvedimenti autorizzativi.

Intanto arriva anche la chiamata a raccolta dei tifosi da parte del capitano biancazzurro Alfonso Cipolla, che ricorda come sia importante l’ apporto dei sostenitori al fine di guadagnare 3 punti fondamentali a mantenere la categoria.