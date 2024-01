Un incendio ha devastato l’autovettura di un trentaquattrenne impiegato. E’ accaduto, ieri notte, in contrada “Carabollace – bivio Sant’Anna”, una zona periferica dell’abitato saccense. Le fiamme, di origine incerta, hanno avvolto una Toyota Yaris. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca subito accorsi sono riusciti a spegnere il rogo. Tanto spavento e danni per la macchina.

Da lì a poco sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile. Nel corso del sopralluogo i pompieri e i militari dell’Arma, non hanno trovate tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario. Ma la natura dolosa è l’ipotesi privilegiata. Sono in corso indagini, e fino a quando non ci saranno certezze, non viene scartata la pista del fatto accidentale.