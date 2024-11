Momenti di panico, sabato pomeriggio, in via Dei Mille, nel centro storico di Favara, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione abbandonata e disabitata. Sono stati i residenti del quartiere a fare l’allarme al 112. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della locale Tenenza. I soccorritori, per prima cosa, si sono sincerati che all’interno dell’immobile non vi fosse nessuno. Non si registrano feriti.

