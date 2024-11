Sarà una partita davvero tosta per la Fortitudo Moncada Agrigento, che si appresta ad affrontare Fidenza, una delle squadre più in forma di questo campionato, nonostante le previsioni estive non le avessero dato tanto credito. Fidenza sta attraversando un periodo di ottima salute, dimostrando di saper adattare il proprio sistema di gioco anche a livelli superiori, come quelli della Serie B nazionale. La squadra si distingue per un basket ad alto ritmo, abbinato a una solida organizzazione di gioco che la rende temibile in ogni situazione.

La Fortitudo Moncada Agrigento è determinata a scendere in campo con un piano solido. “Abbiamo grande desiderio di produrre una gara di solidità“, ha dichiarato il coach, “controllando i ritmi e cercando di limitare gli errori che potrebbero innescare il gioco in campo aperto di Fidenza”. Sarà fondamentale concentrazione difensiva, in particolare nel controllo delle guardie avversarie, per non lasciare spazio a facili contropiedi.

La squadra dovrà fare affidamento su una grande tenuta fisica e mentale, cercando di spostare la gara su ritmi più consoni alle proprie caratteristiche. “Crediamo di essere molto vicini a una svolta nella nostra stagione e quello che vogliamo fare è portare a casa una vittoria che ci dia fiducia per il futuro”, ha aggiunto il tecnico.

La sfida contro Fidenza, quindi, si preannuncia decisiva per capire a che punto è la crescita della Fortitudo Moncada Agrigento e se la squadra riuscirà a mantenere il giusto equilibrio tra difesa e attacco per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp