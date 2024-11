Francesco, il giovane sogno della pizza gourmet: dalla pizza di gomma al campionato mondiale

Francesco, dieci anni, ha già un sogno grande come una pizza gourmet. Figlio di Michele, e fratello di Antonio, i pizzaioli dietro La Tana del Lupo, un vero pioniere della pizza gourmet, è cresciuto respirando il profumo della passione che suo padre ha messo in ogni creazione. Ma c’è una storia che inizia quando aveva appena 4 anni. Antonio, suo zio, gli regalò una pizza di gomma. Da quel momento, Francesco non è stato più un bambino come gli altri, che si divertivano con i giocattoli. La pizza non è più solo un gioco, è diventata la sua sfida. La lanciava in aria, la osservava, cercando di capire come farla diventare perfetta, come quelle che vedeva nei video su YouTube.

Ecco il segreto: Francesco non gioca, si allena. Ogni giorno, sotto lo sguardo orgoglioso della mamma, affina la sua tecnica, sogna di essere un campione. A settembre, finalmente, è stato portato al suo primo Campionato Mondiale a Napoli. Non poteva gareggiare, troppo piccolo, ma quel viaggio è stato per lui un trionfo, un successo che ha acceso la speranza di partecipare alla vera gara tra qualche anno. A sedici anni, Francesco lo sa: sarà pronto. La pizza gourmet è la sua strada, e lui è già in corsa.

