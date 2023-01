L’uomo ferito sulla statale 115: ha riportato gravi traumi

E‘ stato identificato l’uomo trovato ferito lungo la statale 115, a pochi passi dal bivio San Giorgio, a Sciacca. Si tratta di un quarantenne tunisino. Potrebbe essere stato investito mentre percorreva l’arteria. Adesso si trova ricoverato all’ospedale “Giovanni Paolo II”. Ha riportato gravi traumi, ma non verserebbe in pericolo di vita.

L’uomo, forse a causa della pioggia, non è stato visto da qualche automobilista che, però, non si è fermato a prestare i soccorsi. I poliziotti del Commissariato cittadino stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Non è escluso che possa essere stato scaraventato fuori dall’abitacolo da un’auto in corsa.