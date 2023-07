Attimi di paura per quattro persone a bordo di un’autovettura, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista è riuscito a fermarsi in tempo, e tutti gli occupanti si sono messi in salvo, prima che il rogo avvolgesse il veicolo. Tutto quanto è accaduto, domenica pomeriggio, lungo la strada statale 189, all’altezza del bivio per Comitini.

I quattro viaggiavano su un’autovettura, modello Ford C-Max, quando all’improvviso si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore. Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente l’abitacolo. Il conducente ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscito ad accostare la vettura ai bordi della strada.

Sono stati momenti di panico, immediatamente l’incendio ha completamente aggredito la vettura, con ogni probabilità a causa della rottura del serbatoio della benzina. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento hanno spento il rogo. Sul posto, per regolare la circolazione stradale anche i carabinieri.