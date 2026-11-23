Paura e danni nella notte tra sabato e domenica lungo corso Serrovira, a Licata, dove un incendio ha distrutto un’automobile parcheggiata e danneggiato una seconda vettura in sosta nelle immediate vicinanze. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno avvolto una Ford Mondeo di proprietà di un operaio licatese incensurato di 46 anni.

Il rogo, alimentatosi rapidamente, ha avvolto l’intero abitacolo riducendo il mezzo a una carcassa. Le lingue di fuoco si sono poi propagate verso i veicoli adiacenti, finendo per raggiungere e danneggiare una Ford Fiesta parcheggiata a poca distanza, appartenente a un cinquantenne residente nella stessa zona. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata.

Le squadre hanno lavorato a lungo per circoscrivere e domare l’incendio, riuscendo a mettere in sicurezza l’area e a scongiurare che le fiamme si estendessero ulteriormente ad altre auto o agli edifici vicini.

In corso Serrovira sono accorsi anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Licata e i carabinieri della locale Compagnia. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi tecnici sul luogo del rogo e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, senza escludere al momento alcuna ipotesi, dalla matrice dolosa al guasto accidentale.

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