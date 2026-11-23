Ha estratto una pistola mentre passava in strada e avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nel giardino dell’abitazione del vicino di casa, un operaio cinquantenne. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belice, coordinati dalla Procura, hanno denunciato a piede libero un 22enne disoccupato del posto con le accuse di minaccia aggravata, porto abusivo d’arma da fuoco ed esplosioni pericolose.

L’episodio si è consumato nel pomeriggio al culmine di rapporti da tempo tesi tra i due. I proiettili non hanno fortunatamente colpito nessuno, ma la vittima si è subito rivolta ai militari per sporgere denuncia. Il giovane è stato immediatamente rintracciato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, con esito negativo: dell’arma non è stata trovata alcuna traccia.

Le indagini proseguono per scoprire dove sia stata nascosta la pistola e acquisire eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

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