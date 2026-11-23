Caccia a elementi utili e filmati della videosorveglianza a Lampedusa per fare luce sull’incendio che ha mandato in fumo una Lancia Musa. L’episodio si è verificato in contrada Imbriacola, dove il mezzo – intestato a un residente – è stato divorato dal fuoco fino a restare ridotto a una carcassa di lamiere annerite.

A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sull’isola delle Pelagie. Parallelamente sono scattati gli accertamenti dei carabinieri della Tenenza di Lampedusa, che hanno ispezionato l’intera area per verificare l’eventuale presenza di inneschi o altri indizi.

Gli inquirenti stanno vagliando ogni possibile scenario per stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico o di un gesto doloso.

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