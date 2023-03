Scoppia incendio, casolare distrutto dalle fiamme

Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio, scoppiato sabato sera all’interno di un vecchio casolare lungo la strada provinciale 21, in territorio di Casteltermini. Qualcuno avrebbe appiccato le fiamme alla costruzione, disabitata e in stato di abbandono.

A notare il fumo fuoriuscire dal casolare, sono stati alcuni passanti. Immediata è partita la segnalazione al 112. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Una volta giunti sul posto i pompieri hanno spento il rogo.