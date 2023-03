Al liceo classico Empedocle la mostra fotografica di Shadi Samangani

Due appuntamenti, due temi di grande attualità che diventano spunto di riflessione per gli studenti del liceo classico Empedocle. Si comincia mercoledì, 8 marzo prossimo, alle 9, al Circolo Empedocleo dove, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, si terrà la mostra fotografica “Lettera alle mie figlie”, a cura di Shadi Samangani, la giovane fotografa nata a Teheran che, attraverso le immagini, racconta la lotta delle donne iraniane e la loro voglia di riscatto e libertà. La mostra, non a caso, si inserisce nel ben più articolato progetto “Uno sguardo a Oriente” che punta a delineare i tratti peculiari delle culture di diversi Paesi che si affacciano anche sul Mediterraneoaccompagnando i ragazzi in un viaggio virtuale, ampliando i loro orizzonti culturali ed educandoli alla tolleranza, al plurilinguismo, alla pluriculturalità e al confronto tra diverse realtà. Alle 9:30, sempre al Circolo Empedocleo, si terrà l’incontro-dibattito sul tema “Storia e storie del femminile nel Mediterraneo”.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 10 marzo, alle 9:30, nell’auditorium del Consorzio universitario Empedocle dove i ragazzi incontreranno Viola Ardone, autrice del libro “Oliva Denaro”.

“È una occasione per i nostri studenti – commenta Marika Helga Gatto – di vivere un alto momento civico volto a condannare ogni forma di violenza e sopruso che, ancora oggi, subiscono le donne in diverse parti del mondo e per confermare l’insostituibile ruolo della donna nella società e nella nostra comunità scolastica”.