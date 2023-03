“Fotografa il Mandorlo in Fiore” Si attendono scatti straordinario come sempre

Fotografa il Mandorlo in Fiore. Torna il concorso di “Agrigento Oggi” nell’ambito della 75° edizione della Festa del Mandorlo. Il successo, siamo certi, si rinnoverà con gli scatti più belli eseguiti durante i giorni della Festa. Nelle edizioni passate il concorso si chiamava “Fotografa la Sagra”. Si, Sagra! Perché piaccia o no per la stragrande maggioranza degli agrigentini la Festa rimane “Sagra”, la Sagra del Mandorlo in Fiore appunto con i ricordi di quando ad Agrigento si respirava l’aria di primavera tra suoni, danze e cortei senza le polemiche che hanno accompagnato le edizioni come quella che inizia oggi per la quale, tra l’altro, non è stata prevista in città la consueta conferenza stampa di presentazione. Chissà per quale motivo. Ma siamo qui non per incrementare la polemica ma per parlare di cose belle legate alla Festa come il concorso del nostro giornale ideato 13 anni fa da Domenico Vecchio. Aggiungiamo che le foto si potranno pubblicare sulla nostra pagina Facebook. Poi bisognerà attendere l’estate per conoscere i nomi dei vincitori delle migliori foto a colori, in bianco e nero e di destinazione Agrigento. In estate sarà organizzata una serata per scoprire gli scatti più belli di questa edizione della Festa e del nostro Concorso.

Eugenio Cairone