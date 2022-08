Scoppia discussione, amministratore di condominio accoltella pensionato

Un pensionato cinquantunenne, canicattinese, è stato accoltellato dall’amministratore del suo condominio, mentre si stava recando al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, per una visita di controllo per dei dolori al petto. E’ stato raggiunto da alcuni fendenti al palmo della mano, e al braccio sinistro. Medicato dai sanitari del nosocomio, è stato giudicato guaribile con una prognosi di pochi giorni.

L’uomo, secondo quanto ha riferito agli agenti del Commissariato di polizia di Canicattì, nei giorni scorsi, si stava recando al presidio ospedaliero. Proprio all’ingresso avrebbe incontrato, casualmente, l’amministratore del suo condominio, con il quale, di recente, avrebbe appunto avuto delle liti. Quindi sarebbe sceso dalla macchina, e con violenza l’avrebbe spinto facendo cadere il cinquantunenne per terra. Poi ha estratto un coltellino, e lo avrebbe colpito più volte. A questo punto il presunto aggressore si è allontanato.

Il pensionato canicattinese si sarebbe fatto refertare al pronto soccorso, ma davanti ai poliziotti non ha voluto formalizzare nessuna denuncia a carico dell’amministratore di condominio. Avrebbe semplicemente raccontato tutto in via precauzionale, a senza la denuncia – querela gli agenti non potranno, naturalmente, denunciare l’amministratore di condominio.