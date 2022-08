I proprietari sono in vacanza, e i ladri svaligiano la loro casa

Con l’estate e in particolare in periodo di vacanze, torna immancabilmente d’attualità il problema dei furti nelle abitazioni. Una famiglia è andata in vacanza e, durante la loro assenza, qualcuno si è intrufolato nell’appartamento, riuscendo a trovare, e portare via monili in oro ed argento, per un valore di circa 15 mila euro. Un danno non coperto da assicurazione. E’ accaduto in via Porta Palermo a Raffadali. La proprietaria, un’impiegata raffadalese, fatta la scoperta, al momento del suo rientro, s’è recata dai carabinieri della Stazione cittadina, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

Nessuna certezza su come effettivamente i ladri siano riusciti ad entrare nell’abitazione, verosimilmente, ma si tratta soltanto di una ipotesi, qualcuno dei familiari della donna ha lasciato, per distrazione, socchiusa la porta di ingresso. Questo spiegherebbe il perché non siano stati riscontrati segni di scasso a porte o finestre. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare a risalire ai malviventi. Nella zona non vi sarebbero però telecamere di video sorveglianza pubbliche, e nemmeno private.