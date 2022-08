Danneggiati altri due vigneti. Unica regia criminale?

Dopo il raid compiuto in un’azienda agricola, di contrada “Caizza – Giummello, dove ignoti avevano tranciato e distrutto 1.200 piante di vite, nelle ultime ore da registrare altri due danneggiamenti di vigneti in territorio di Canicattì. Difficile stabilire però se dietro agli episodi ci possa essere un’unica regia criminale.

In contrada “Caizza”, un bracciante agricolo del luogo, ieri mattina, recandosi nel suo appezzamento di terreno, ha fatto la scoperta della devastazione della coltivazione di piante di uva. Qualcuno ha tranciato di netto i fili tiranti, determinando il cedimento di oltre 1.000 piante di vite, danneggiando irrimediabilmente quasi l’intero vigneto. Da una prima stima ammontano a circa 35.000 euro, non coperti da assicurazione.

Altro episodio in contrada “Grottarossa”. Qui ignoti hanno abbattuto diverse piante di vite, all’interno di un fondo, di proprietà di un altro bracciante agricolo, anche lui canicattinese, causando danni per migliaia di euro. I poliziotti del Commissariato cittadino, hanno raccolto le denunce, e avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili.