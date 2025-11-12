Il personale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro Sicilia in servizio ad Agrigento è stato impegnato nei giorni scorsi in una serie di controlli nel settore dell’edilizia. In un cantiere del capoluogo sono state trovate intente ad operare 2 ditte: una è risultata priva della patente a crediti e pertanto gli ispettori, oltre alle sanzioni, hanno imposto alla ditta l’allontanamento dal cantiere, con prescrizione a non operare in altri cantieri fino all’ottenimento della patente.

Sanzionato anche il committente dei lavori per non avere verificato il possesso della patente da parte dell’impresa. A carico della seconda ditta, invece, sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mancanza di parapetti e tavole fermapiede nelle scale fisse in costruzione, ed è stato pertanto adottato un provvedimento di prescrizione, con ammende per oltre 1.700 euro.

