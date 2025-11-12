Euronics Bruno rafforza la governance aziendale e prosegue nel percorso di managerializzazione

Entrano nel CdA Giorgio Moncada e Stefano Santonocito.

Pina Bruno nominata Presidente Onorario a vita.

Catania, 12 novembre 2025 – Euronics Bruno, una delle principali realtà italiane nel settore dell’elettronica di consumo in Italia, annuncia un nuovo passo nel percorso di managerializzazione avviato nel 2024, con il rinnovo e l’ampliamento della composizione del proprio Consiglio di Amministrazione.

Accanto al Presidente Maurizio Decastri, all’Amministratore Delegato Diego Crisafulli e al Co-Amministratore Delegato Francesco Crisafulli, entrano oggi a far parte del CdA Giorgio Moncada, Vice Direttore Generale, e Stefano Santonocito, Chief Financial Officer.

Due figure di grandi competenze e profonda conoscenza della nostra realtà, che negli anni hanno contribuito con passione, visione e dedizione alla crescita di Euronics Bruno, diventando punti di riferimento per l’intera organizzazione. Le loro nomine rappresentano un riconoscimento del valore delle persone e dei professionisti che ogni giorno contribuiscono al successo dell’azienda.

Un passo avanti che consolida la governance e rafforza la direzione verso cui stiamo andando: un futuro costruito sulle persone, sulle competenze e sulla visione.

Contestualmente, l’Assemblea dei Soci, ha deliberato la nomina della Signora Pina Bruno a Presidente Onorario a vita, riconoscendo il suo straordinario contributo alla storia e ai valori dell’azienda. Una figura centrale che ha sempre dimostrato dedizione verso l’azienda e fedeltà a valori come lealtà, coraggio, rispetto e un profondo senso di comunità. Un riconoscimento che celebra una personalità che ha incarnato per decenni la passione e la dedizione che da sempre contraddistinguono il marchio Bruno.

“Questo passaggio segna un ulteriore rafforzamento del nostro modello di governance, conferma la volontà di Euronics Bruno di valorizzare le competenze interne e consolida i propri valori fondanti – ha dichiarato Diego Crisafulli, Amministratore Delegato –. La crescita del nostro management rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che unisce tradizione e innovazione, visione strategica e forte radicamento territoriale”.

Proseguendo nel proprio percorso di sviluppo, Euronics Bruno annuncia anche l’apertura di uno store a Canicattì, in provincia di Agrigento, progettato con un layout moderno che integra aree gaming, spazi relax, servizi Pick&Pay e un’esperienza d’acquisto immersiva, confermando l’impegno del gruppo a innovare e a rafforzare la propria presenza sul territorio.

Informazioni su Euronics Bruno

Fondata nel 1936 da Domenico Bruno e Palmina Finocchiaro, Euronics Bruno è un punto di riferimento nel settore dell’elettronica di consumo e dell’informatica in Italia. Euronics Bruno oggi conta circa 900 dipendenti con 38 punti vendita diretti e 14 affiliati tra Sicilia, Lombardia, Calabria e Triveneto. Nel 2017, l’azienda ha avviato un piano di crescita nel nord Italia, culminato con l’inaugurazione di un nuovo punto vendita nel prestigioso Lifestyle Center Merlata Bloom a Milano nel 2023 e l’apertura di un altro punto vendita in provincia di Lodi nel 2024.

Informazioni su Euronics Italia S.p.A.

Euronics è il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica con un fatturato aggregato che nel 2024 traguarda i 2 miliardi di euro (Iva esclusa). Il Gruppo è costituito da 10 imprenditori italiani presenti con 425 punti vendita su tutto il territorio nazionale – a insegna Euronics, Comet e Sme. Una presenza capillare che ha consentito il raggiungimento di una market share di assoluto rilievo grazie alla capacità di ascoltare le persone, avere un dialogo diretto con i clienti e promuovere la loro identità locale. Euronics Italia nasce nel 2001 dall’evoluzione di GET – il consorzio nato dall’unione di importanti rivenditori italiani del settore – e ha attivamente contribuito alla nascita di Euronics International.

