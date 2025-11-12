Il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Nicola De Tullio, ha ricevuto 25 carabinieri recentemente assegnati ai reparti del territorio agrigentino, al termine del periodo formativo presso le scuole allievi dell’Arma. Il comandante, nel dare ufficialmente il benvenuto ai nuovi arrivati, ha rivolto loro gli auguri per un proficuo lavoro, ribadendo l’importanza della costante vicinanza ai cittadini e del quotidiano impegno a tutela della collettività.

I militari, destinati a potenziare i presìdi territoriali e a garantire un più efficace controllo del territorio, saranno così ripartiti: 3 al Reparto Territoriale di Sciacca, 8 alla Compagnia di Agrigento, 5 alla Compagnia di Cammarata, 2 alla Compagnia di Canicattì e 7 alla Compagnia di Licata.

L’arrivo dei nuovi Carabinieri consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma sul territorio, in particolare nei centri urbani e nelle aree rurali della provincia, a beneficio della sicurezza dei cittadini e della prossimità ai bisogni delle comunità locali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp