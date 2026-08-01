Gli era stato intimato di fermarsi per un controllo ma ha ben pensato di tentare una improbabile fuga a piedi. Dopo un inseguimento è stato fermato. Sottoposto alla perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. I carabinieri della Compagnia di Licata, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un trentaseienne per resistenza a Pubblico ufficiale.

Nei suoi confronti è scattata anche la segnalazione alla Prefettura a quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato nei pressi di piazza Stazione. I militari hanno notato l’uomo passeggiare a piedi con atteggiamento nervoso e gli hanno intimato di esibire i documenti. Il 36enne, invece, ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

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