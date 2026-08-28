Aveva cessato ormai da tempo l’attività ma sarebbe stato sorpreso ad operare abusivamente. Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno sequestrato un’officina meccanica ritenuta abusiva e multato con una sanzione di quasi 10 mila euro il titolare. Sequestrate anche le attrezzature.

Si tratta di un sessantenne agrigentino la cui posizione è adesso al vaglio anche per eventuali irregolarità di natura fiscale come la mancanza di partita Iva e l’emissione di fatture e dichiarazione dei redditi. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre era intento nella riparazione di un’auto.

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