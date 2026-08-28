L’automobile di proprietà di un agronomo sessantenne è stata divorata da un incendio divampato nel quartiere balneare della Playa a Licata. Le fiamme hanno carbonizzato una Fiat Panda.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona interessata.

Da un primo sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. La natura dell’incendio è ancora in corso di accertamento. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

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