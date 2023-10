“Sono profondamente soddisfatto,” dichiara il direttore artistico Francesco Bellomo, “per l’inizio della stagione teatrale al Teatro Pirandello che ho avuto l’onore di preparare. Sabato è il grande debutto con ‘Todo Modo’ e non potrei essere più emozionato per quello che ci aspetta nei prossimi spettacoli.”

Bellomo non risparmia entusiasmo nel presentare l’evento di apertura della stagione 2023/2024, sottolineando l’importanza e la grandiosità dell’opera di Sciascia nella nuova versione teatrale di Matteo Collura, diretta con maestria da Fabrizio Catalano, nipote dello stesso Sciascia.

La produzione si configura come un’anteprima nazionale, un evento di particolare rilevanza nel panorama teatrale. Nel cast spiccano nomi di grande prestigio, quali Pino Quartullo e Isabel Russinova, che promettono di regalare interpretazioni di altissimo livello.

L’opera, intitolata “Todo Modo”, trae ispirazione da un contesto misterioso e suggestivo: uomini politici, industriali e rappresentanti del clero si ritrovano nell’enigmatico Eremo di Zafer per esercizi spirituali, ma ben presto si trovano coinvolti in una serie di omicidi perpetrati da una mano misteriosa. Da qui prende avvio un’indagine intricata che coinvolge il procuratore Scalambri e un famoso scrittore, catapultato in questa situazione per caso.

Si prospetta dunque una trama densa di ostacoli, in grado di mettere a rischio i meccanismi di potere. Durante lo spettacolo, gli eventi si succedono a ritmo incalzante, quasi a richiamare le atmosfere dei romanzi di Agatha Christie, portando i protagonisti – ognuno con la propria visione del mondo e le proprie ideologie – a scontrarsi e confrontarsi.

Il Teatro Pirandello si prepara così a offrire al suo pubblico una stagione teatrale straordinaria, ricca di emozioni, intrattenimento e cultura. Bellomo si dice grato per l’opportunità di contribuire a questa esperienza unica e non vede l’ora di condividere momenti così speciali con il pubblico. Ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria stagione teatrale e si augura che sia un’indimenticabile avventura per tutti gli spettatori.