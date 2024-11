I carabinieri della Stazione di Cammarata hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un pensionato ottantaquattrenne del luogo per abbandono di rifiuti speciali. Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati ambientali, i militari dell’Arma hanno individuato un terreno all’interno del quale vi era una pluralità di rifiuti; infatti erano ammassati un ciclomotore, pneumatici, ferraglia, frammenti di cemento, pedane e materiali vari.

Avendo essi natura di rifiuti speciali, l’ottantaquattrenne cammaratese, proprietario del terreno, è stato denunciato e l’intera area, di circa 600 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. Tale condotta, oltre a violare le normative vigenti in materia ambientale, contribuisce a creare degrado e rischi igienico-sanitari per la comunità. L’Arma è costantemente impegnata nel contrasto ai comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti, per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.

