Si è spento all’età di 85 anni Vincenzo Lo Giudice, ex assessore e deputato regionale, ed ex sindaco di Canicattì. Nato nella città dell’uva Italia il 30 novembre del 1939, è stato parlamentare all’Ars per due legislature e assessore regionale ai Lavori pubblici. I funerali si terranno domani, 22 novembre, alle 15.30 nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Canicattì.

