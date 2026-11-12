Dopo le evacuazioni e il caos di ieri, oggi il corteo della Consulta provinciale degli studenti. La denuncia dei ragazzi: «Le scuole cadono a pezzi, vogliamo dignità e opportunità. Non possiamo essere costretti ad andare via».

«Non possiamo più aspettare!». È il grido che si alza dal corteo degli studenti agrigentini, scesi questa mattina in piazza per denunciare le condizioni degli edifici scolastici, la carenza di servizi e le difficoltà che accompagnano il loro percorso di studi. Una protesta che arriva all’indomani della giornata segnata dagli allarmi bomba nelle scuole e che riporta l’attenzione su problemi ben più quotidiani.

Ieri la paura per una minaccia arrivata via mail, oggi la rabbia di chi chiede di poter studiare in condizioni dignitose. Due vicende distinte, ma che a distanza di poche ore hanno riportato la scuola al centro della cronaca agrigentina.

La manifestazione, promossa dalla Consulta provinciale degli studenti con lo slogan «Diamo voce agli studenti», è partita da piazza Pirandello, davanti a Palazzo dei Giganti, coinvolgendo ragazzi provenienti da diversi istituti superiori del capoluogo e della provincia.

«Le scuole cadono a pezzi, non ce la facciamo più»

Sono soprattutto le parole degli studenti a raccontare il clima della manifestazione.

«Io chiedo di essere ascoltata. Chiediamo ascolto, siamo portati alla disperazione», denuncia una studentessa, visibilmente emozionata. «Mi viene quasi il magone a dire questo, perché se siamo venuti qui c’è un motivo. C’è un motivo per questa manifestazione».

La protesta entra poi nel merito delle condizioni degli edifici scolastici.

«Le porte stanno cadendo a pezzi, noi non ce la facciamo più. L’intonaco cade dai muri, non abbiamo niente», racconta una delle voci del corteo, denunciando una situazione che gli studenti considerano ormai insostenibile.

Non si tratta soltanto di manutenzione o di strutture inadeguate. I ragazzi chiedono risposte concrete e soprattutto di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il loro futuro.

«Manifestiamo per i nostri diritti, per le infrastrutture che cadono e per le quali non abbiamo risposte. Soprattutto noi della provincia di Agrigento meritiamo risposte, perché non abbiamo abbastanza infrastrutture e non abbiamo la dignità di studiare in un posto che ci dia valore».

Parole dure, pronunciate da giovani che chiedono condizioni migliori per frequentare la scuola e costruire il proprio futuro.

«Non vogliamo essere costretti a emigrare»

Ma la protesta va oltre le condizioni degli istituti. Nel corteo emerge anche la preoccupazione per il futuro e per la mancanza di opportunità in un territorio dal quale molti giovani, dopo il diploma o la laurea, scelgono di andare via.

«Noi studenti di Agrigento vogliamo dignità e soprattutto opportunità», spiegano i manifestanti.

Il messaggio è chiaro: il diritto allo studio non può limitarsi alla possibilità di frequentare le lezioni, ma deve comprendere servizi, sostegno e prospettive concrete.

«Non dobbiamo essere costretti a emigrare per avere le possibilità che hanno gli altri», sottolinea uno degli studenti.

È forse questo il passaggio più significativo della manifestazione. I ragazzi non chiedono soltanto edifici sicuri, ma anche la possibilità di immaginare il proprio futuro ad Agrigento, senza considerare la partenza come una scelta obbligata.

Ieri il caos degli allarmi bomba nelle scuole

La manifestazione arriva dopo una giornata particolarmente complicata per il mondo scolastico agrigentino.

Mercoledì 11 novembre una mail minatoria, inviata contemporaneamente a numerosi istituti italiani, ha provocato evacuazioni, controlli delle forze dell’ordine e momenti di forte apprensione tra studenti e famiglie.

Da Agrigento a Porto Empedocle, da Canicattì a Licata, passando per Aragona, Favara e Palma di Montechiaro, la notizia si è diffusa rapidamente. Le chat dei genitori sono diventate un continuo susseguirsi di messaggi e telefonate. In molti casi le famiglie sono state costrette a raggiungere le scuole per riprendere i figli.

Nel capoluogo l’allarme ha interessato, tra gli altri, il Liceo Leonardo e l’Istituto Gallo-Sciascia. A Porto Empedocle sono stati coinvolti gli istituti Pirandello e Rizzo, mentre a Canicattì le segnalazioni hanno riguardato il Gangitano e il Galileo Galilei.

La gestione dell’emergenza non è stata inizialmente uniforme. Alcune scuole hanno disposto immediatamente l’evacuazione e la sospensione delle lezioni, mentre in altre le attività sono proseguite fino all’intervento delle forze dell’ordine e all’attivazione delle procedure precauzionali.

Il sindaco Michele Sodano era intervenuto rassicurando la cittadinanza: «Situazione sotto controllo».

Esseneto-Castagnolo, il blackout ha evitato ulteriori disagi

Ad Agrigento c’è stata anche una circostanza singolare. L’Istituto comprensivo Esseneto-Castagnolo era già chiuso per un’interruzione della fornitura di energia elettrica.

Una chiusura disposta per ragioni completamente diverse dall’allarme bomba, ma che ha evitato un’ulteriore situazione di emergenza.

Basta immaginare cosa sarebbe potuto accadere se anche i bambini dell’Esseneto-Castagnolo fossero stati regolarmente in classe: genitori costretti ad abbandonare il posto di lavoro, telefonate concitate, auto incolonnate davanti agli ingressi e famiglie in ansia per i propri figli.

Un problema in meno in una mattinata già sufficientemente complicata per la città.

Edifici, trasporti e sostegno psicologico: le richieste degli studenti

La manifestazione di oggi ruota attorno a quattro questioni principali: edilizia scolastica e sicurezza, diritto allo studio, benessere psicologico e trasporti.

Gli studenti chiedono aule adeguate, manutenzione degli edifici, spazi funzionali e strutture sicure. Sul fronte del diritto allo studio, le rivendicazioni riguardano borse di studio, libri accessibili, sostegno economico e maggiori opportunità.

Particolare attenzione viene riservata anche alla salute mentale, con la richiesta di sportelli d’ascolto e supporto psicologico nelle scuole.

Infine, il problema dei collegamenti, particolarmente sentito dagli studenti pendolari della provincia, costretti quotidianamente a fare i conti con orari, costi e difficoltà negli spostamenti.

«La nostra battaglia non finisce qui»

Quella di oggi, spiegano i ragazzi, rappresenta soltanto l’inizio di un percorso di mobilitazione.

«La nostra battaglia comincia oggi, il 12 novembre, quando manifestiamo per i nostri problemi, ma non finisce qui», spiegano durante il corteo.

Gli studenti annunciano infatti la partecipazione a una nuova manifestazione prevista per il 20 novembre, durante la quale intendono affrontare anche temi più ampi, dalla guerra alle armi, fino alle difficoltà sociali ed economiche che interessano le nuove generazioni.

«Non possiamo rimanere senza opportunità, perché di questo si tratta: ci stanno rubando il futuro».

È una delle frasi che meglio riassume il senso della protesta.

Ieri gli studenti agrigentini sono usciti dalle scuole per un allarme bomba. Oggi sono tornati in strada per scelta, chiedendo di essere ascoltati.

La paura di ieri ha lasciato spazio alla protesta di oggi. E dalle parole dei ragazzi arriva una richiesta precisa: poter studiare in scuole dignitose e avere la possibilità di costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare Agrigento.

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