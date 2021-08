Rubano borsa da negozio e scappano, in via Atenea caccia a 3 ladri

Sono riusciti a rubare una borsa di una nota marca di moda, da un noto negozio di scarpe e accessori della via Atenea, e sono scappati a gambe levate lungo via Pirandello. A rincorrerli sono state il proprietario dell’attività commerciale, due commesse, e un altro esercente della zona. Ma i tre autori, giovani con accento catanese, l’hanno fatta franca, riuscendo a far perdere le loro tracce. Del furto si stanno occupando i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, accorsi unitamente ai militari dell’Esercito.

E’ stata perlustrata l’intera area, via Pirandello, i dintorni di piazzale Rosselli, e la stazione ferroviaria, ma dei tre ladruncoli nessuna traccia. I carabinieri hanno subito verificato l’eventuale presenza di impianti di video sorveglianza pubblici e privati. Nella zona insistono alcune telecamere del Comune che sono funzionanti. Da quello che si è appreso il valore della borsa si aggira a circa 1.000 euro.