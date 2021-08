Scontro vicino l’ospedale, due feriti

Hanno riportato traumi non gravi due persone, coinvolte in un incidente stradale, che si è verificato, in contrada “Minaga”, tra via Unità d’Italia e l’ospedale di Agrigento. A scontrarsi due autovetture, una Fiat Panda condotta da una donna, e una Seat Leon, con alla guida un uomo, entrambi rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve.

A prestare i primi interventi alcuni passanti. In tanti hanno chiamato il numero di emergenza 112. I feriti sono stati trasportati al vicino pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul luogo si sono portati gli agenti della polizia Municipale. E’ toccato proprio a loro occuparsi dei rilievi, necessari, per capire l’esatta dinamica dei fatti, e stabilire le responsabilità.